'Luci da nuovi mondi': appuntamento con l'astronomia a Palazzo Medici Riccardi

Sono più di 4.000 gli esopianeti scoperti dagli astronomi, e siamo solo all’inizio! Come si formano? Di cosa sono fatti? Possono ospitare la vita? Percorreremo insieme un viaggio che dalle origini dei sistemi planetari ci porterà alla scoperta di nuovi mondi attorno ad altre stelle della nostra Galassia. Vedremo come gli astronomi catturano la debole luce degli esopianeti per capire la loro composizione e scoprire nuovi mondi. La conferenza "Luci da nuovi mondi", nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, alle ore 17.30 di venerdì 13 dicembre 2019, è a cura di Davide Fedele, astronomo dell’Inaf - Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Evento gratuito.

Prenotazione obbligatoria: tel. 055 2768224, info@muse.comune.fi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Mus.e - Ufficio stampa

