Luigi Manconi al Teatro della Pergola per 'Sulla scia dei giorni'

E’ il politico e giornalista Luigi Manconi il protagonista del quarto appuntamento del ciclo di incontri ‘Sulla scia dei giorni’ (dedicato quest’anno al tema del Rispetto), ideato e promosso da Fondazione CR Firenze col Patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con il Teatro della Toscana. L’incontro si terrà sabato 14 dicembre alle ore 10.30 al Teatro della Pergola (ingresso libero fino a esaurimento dei posti www.fondazionecrfirenze.it) e Manconi, che interverrà sul tema ‘Rispetto e diritti’, sarà introdotto dalla Vice Presidente della Fondazione CR Firenze Donatella Carmi.

Il programma prevede 14 appuntamenti, fino ad aprile 2020, con personalità che operano in molteplici campi e di diverse competenze chiamati ad esprimersi sul rispetto in vari ambiti della vita personale e collettiva.

Gli altri relatori sono: Paola Turci (11 gennaio), Stefano Massini (18 gennaio), Mario Perrotta (1 febbraio), Elena Cattaneo (8 febbraio), Walter Veltroni (15 febbraio), Giuliana Sgrena (7 marzo), Elena Pulcini (14 marzo), Maria Gabriella Luccioli (21 marzo), Valeria Golino (4 aprile) e Don Armando Zappolini (18 aprile). Gli incontri si svolgono alle 10.30 al Teatro della Pergola, salvo diversa indicazione.

“Il ciclo di conferenza ‘Sulla Scia dei giorni’ – dichiara il Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – si è affermato in questi anni per la sua forte connotazione riflessiva su temi importanti, come quello della responsabilità, della dignità e del limite. Il tema del rispetto, scelto per questa edizione, appare più che mai attuale nel contesto sociale in cui viviamo. Un tema che ha evidentemente interessato anche le personalità che hanno accolto il nostro invito a partecipare in qualità di relatori. E’ un altro segno della nostra capacità di essere sempre più una istituzione che vuole aiutare il territorio non solo con le erogazioni ma anche con proposte di altro profilo che sanno suscitare domande e interrogativi sui tempi che stiamo attraversando’’.

Luigi Manconi è nato a Sassari, ha vissuto a lungo a Milano, risiede a Roma e ha tre figli. Si è laureato in Scienze politiche con indirizzo sociologico e ha insegnato Sociologia dei fenomeni politici nelle Università di Palermo e di Milano. Ha alternato da sempre l’attività di insegnamento e di ricerca con quella pubblica e politica. E’ stato Portavoce nazionale dei Verdi, parlamentare per tre legislature, sottosegretario di Stato alla Giustizia nel secondo governo Prodi e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato tra il 2013 e il 2018. Dal 2018 al 2019, è stato Direttore dell’Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato il primo Garante dei diritti delle persone private della libertà presso l’amministrazione comunale di Roma. Tra le sue pubblicazioni recenti “Corpo e Anima” (Minimum Fax 2016) e “Non sono razzista, ma. La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura” (Feltrinelli 2017).

Nel 1980 ha pubblicato presso Mondadori un romanzo poliziesco “Lavoro ai fianchi”, scritto con Marco Lombardo Radice. E’ editorialista del quotidiano La Repubblica.

