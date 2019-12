Nessuno si sente solo a Gambassi: grande successo per i pranzo sociale della Misericordia

Domenica 8 Dicembre 2019 i volontari della Confraternita di Misericordia del SS. Crocifisso di Gambassi Terme, hanno organizzato ed offerto “il pranzo sociale per le persone che vivono da sole”, una avvenimento che ormai si ripete da diversi anni

Come sempre era presente anche il Sindaco Paolo Campinoti , che ha rinnovato la soddisfazione per l’operato della Misericordia nel nostro paese ed ha definito l’evento una bella tradizione che crea un legame fra la parte così detta debole a quella attiva nel volontariato di vicinanza ed assistenza. Insieme al nostro Governatore Chesi Massimiliano e al nostro Parroco Don Andrea Parrini hanno fatto a tutti gli auguri per le prossime feste e ringraziato per l’iniziativa che ormai da qualche anno riscuote ottimo successo.

I partecipanti sono stati come sempre numerosi ed entusiasti perché questo avvenimento permette loro di trascorrere qualche ora in compagnia ed in allegria. E magari rivedere anche persone che non incontravano da tempo.

I volontari hanno distribuito piccoli doni ai partecipanti

Ringraziamo anche l’ Auser Verde Argento di Gambassi Terme che la Circolo Arci sempre di Gambassi Terme che, per la buona riuscita della festa, hanno offerto dei buonissimi dolci.

Fonte: Misericordia Gambassi Terme - Ufficio stampa

