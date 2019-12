Neve, rimosso prefiltraggio mezzi pesanti in A1 a Scandicci

Anche i mezzi pesanti tornano a viaggiare in libertà in autostrada. Rimosso alle 10,30 di giovedì 12 dicembre 2019 il prefiltraggio dei mezzi pesanti alla rotatoria 17 marzo di Scandicci, organizzato dalla Polizia municipale dalle 8,15 della stessa mattina per impedire ai mezzi oltre le 7,5 tonnellate di immettersi in autostrada A1 dopo la comunicazione del codice rosso per neve nel tratto appenninico. Con il normalizzarsi della situazione in autostrada e la rimozione del prefiltraggio, il traffico sulla viabilità ordinaria è tornato regolare.

