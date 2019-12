Prima neve in Toscana, imbiancato anche il Mugello dopo il terremoto

La neve arriva in Toscana, si sono imbiancati per la prima volta passi e rilievi dell'Appennino. Fiocchi sono scesi pure in Mugello nell'area colpita dal terremoto e nel Pratese. Sono Sasseta e Montepiano (entrambi frazioni di Vernio) i paesi più colpiti, anche se né lì né altrove ci sono danni o disagi.

In Mugello ha cominciato a nevicare a metà della notte, anche nel fondovalle dove presto la neve si è trasformata in pioggia. Invece sui passi appenninici di Colla, Giogo, Futa, Raticosa, Consuma la nevicata continua tuttora, ma senza problemi. In corso interventi di mezzi e personale della Città Metropolitana di Firenze sulle viabilità. Le precipitazioni continueranno per tutta la mattinata.

