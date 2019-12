Onlus Riccardo e Alessio, il programma delle iniziative nel 13esimo anniversario dalla scomparsa

Era il 15 dicembre 2006 quando è avvenuta la tragica scomparsa di Riccardo e Alessio nel centro sportivo della Juventus a Vinovo a Torino, durante un allenamento. Avevano solo diciassette anni Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, piccoli calciatori con grandi sogni che sembrava prendessero la giusta via per essere realizzati.

L'Associazione onlus nata in loro ricordo presenta tutte le iniziative organizzate a dicembre per la raccolta fondi a sostegno dei progetti solidali verso bambini malati in cui è da sempre impegnata.

Sabato 14 dicembre ed il 21 dicembre nella centrale via Garibaldi di Castelfiorentino, l'Associazione proporrà oggetti per piccoli doni natalizi, gadget ed il nuovo calendario dell'anno 2020.

Domenica 15 dicembre, la" Raccolta straordinaria di sangue in memoria di Riccardo", nei locali del Centro Trasusionale di Castelfiorentino, ex Ospedale Santa Verdiana, un appuntamento per i donatori ma anche per chi da questo giorno vuole iniziare ad esserlo in ricordo di Riccardo e Alessio

Sempre nella giornata di domenica 15, giorno del tredicesimo anniversario dalla morte, sarà celebrata in memoria, una Santa Messa alle ore 21,30 nella Chiesa di Varna paese natale di Riccardo.

Domenica 22 Dicembre alle ore 15 nel Palazzo Canonica di Certaldo L'ACCADEMIA DI DANZA con le Maestre Erika d'Ercole e Ilaria Marongiu organizzano uno spettacolo di Danza Classica e Moderna in memoria di Riccardo e Alessio con ingresso a offerta libera interamente devoluto all'associazione .

Nel ricordo di Riccardo e Alessio quest'anno il sostegno è per :

Associazione AMMeC, per finanziare la ricerca verso le malattie metaboliche rare

Associazione Fiori di Vetro Onlus, per l'autismo

Missione MIRIK verso i 95 bambini che ospita per educare all'istruzione ed avviare al lavoro

Potete anche aiutarci destinando il 5x1000 della dichiarazione dei redditi alla nosra Associazione indicando il numero 05750780487 nell'apposita casella .

Per maggiori info www.riccardoealessio.it

