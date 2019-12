Sul lavoro scatena una lite e minaccia operaio con un martello, denunciato e licenziato

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 novembre, i carabinieri di Arezzo hanno denunciato per minacce gravi un 30enne di origini bengalesi. Poco prima i militari erano intervenuti presso una ditta orafa di via Calamandrei dove era stata segnalata una colluttazione tra due operai. Durante il turno di lavoro, per futili motivi, si era scatenata tra i due una lite, durante la quale un operaio aveva prelevato un martello dal banco di lavorazione e, brandendolo, aveva tentato di colpirlo. Solamente il riflesso dell’altro e l’intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio. In relazione all’accaduto, l’impresa orafa ha licenziato il denunciato.

Tutte le notizie di Arezzo