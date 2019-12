Piazza Boccaccio pedonale, il Comitato di via De Amicis: "A farne le spese saremo noi residenti"

In seguito all’incontro “Da piazza a piazza” tenutosi il 22 Novembre, abbiamo appreso della volontà di questa amministrazione di voler procedere a breve con la pedonalizzazione di Piazza Boccaccio.

Tale progetto è condivisibile ma chiediamo rassicurazioni dal sindaco Cucini di come si svilupperà il percorso che porterà a tale risultato.

Come originariamente prospettato dal sindaco Campinoti e proseguito da questa amministrazione, la volontà è sempre stata quella di pedonalizzare via Roma e togliere le auto da piazza Boccaccio. Da giugno del 2012 però, sistematicamente, si evita di ammettere che per ottenere tale risultato senza un progetto organico si è reso difficoltoso l’attraversamento del Paese alle migliaia di cittadini che hanno comunque l’esigenza di farlo e, cosa ancora più grave, si è scaricato il problema del traffico su un ristretto numero di cittadini di serie B che sono i residenti di Via de Amicis.

Ancora oggi, dopo aver constatato che il numero dei veicoli che si concentra sotto le nostre abitazioni è superiore alle 10.000 unità giornaliere, né sulla stampa ne dalle risposte del Sindaco sono mai emersi spunti concreti in relazione al problema che dal Giugno del 2012 è piombato sulle nostre vite.

Siamo ancora in attesa della sperimentazione promessa e mai attuata della riapertura al doppio senso di un tratto del Viale Matteotti dall’incrocio con via de Amicis fino alla intersezione con Via Cesare Battisti.

Il nostro timore è che il secondo mandato dell’attuale Sindaco si concluda lasciando in eredità una piazza completamente priva di veicoli ed a farne le spese saremo noi residenti nelle vie limitrofe oltre ad una nuova vittima, gli esercenti del centro, che pagheranno assieme a noi il conto di un progetto che sin dall’inizio è nato su basi sbagliate, senza alcuna condivisione con la cittadinanza e che, una volta imposto, non si è avuto il coraggio di ridiscutere in modo più incisivo e più utile per la comunità.

Nonostante le promesse di una via Borgo Garibaldi chiusa al traffico che doveva diventare il salotto di Certaldo, ad oggi purtroppo siamo a contare un triste saldo negativo tra esercizi aperti e chiusi. Ogni serranda che si abbassa non è solo un danno economico per il nostro comune ma anche un patrimonio di aggregazione che si disperde. E per noi che amiamo Certaldo è ancora più doloroso affacciarci alle finestre e vedere che il sacrifico che ci è stato imposto in termini di inquinamento e vivibilità è servito solo a a questo o a quel politico di turno per appendersi una medaglia al merito. Ma a quale prezzo?

Ribadiamo quanto detto sopra: la richiesta al Sindaco Cucini di confermarci se è ancora valida la promessa che ci ha fatto in seguito alla presentazione del progetto per step commissionato alla società Aleph che prevedeva, prima di procedere con ulteriori modifiche alla viabilità, di sperimentare il doppio senso nel tratto del viale Matteotti fino all’intersezione con Via Cesare Battisti e procedere ad un nuovo monitoraggio dei veicoli nel quadrante coinvolto in modo da verificarne una migliore e più equa distribuzione.

In attesa di risposte concrete, a distanza di quasi 8 anni dall’inizio della nuova viabilità e di promesse di migliorie mai messe in atto, ci permettiamo di dare un suggerimento al Sindaco Cucini: prima di partire con una ennesima imposizione di una ulteriore netta variazione alla viabilità attuale, occorre:

1) Tenere conto dell’elevato numero di veicoli che attraversano il centro, che continueranno ad attraversarlo perchè ne hanno necessità e che se “imbottigliate e rallentate” inquinano soltanto di più;

2) Valutare che la attuale disponibilità di posti auto nella piazza è a supporto non solo dei residenti ma anche e soprattutto delle attività commerciali che gravitano attorno al centro.

Il nostro obiettivo principale non è tutelare l’interesse di un numero ristretto di cittadini, come abbiamo dato prova in occasione di tutti gli incontri pubblici ai quali siamo stati invitati, ma di fornire lo spunto e lo stimolo a rendere più attrattivo e vivibile il nostro Paese.

Comitato cittadini Via de Amicis

Tutte le notizie di Certaldo