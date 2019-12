Sosta di cortesia in Via Roma, il vice sindaco Puccinelli: "Esiste già disco orario"

Ieri, con un comunicato, la Confesercenti ha preso atto che l'Amministrazione Comunale di Pontedera, guidata dal sindaco Matteo Franconi, ha saputo dare le risposte giuste alle richieste delle associazioni dei commercianti, anche in vista delle festività natalizie. Rivendichiamo, perchè le riteniamo giuste, queste scelte, che vanno nella direzione di una maggiore vivibilità e di una maggiore fruibilità, anche commerciale, della città. Ringraziamo quindi l'associazione dei commercianti per quanto scritto.

Come abbiamo sempre sostenuto noi siamo attenti alle esigenze della categoria pur avendo presente che una Amministrazione Comunale ha il dovere di tenere a cuore l'interesse generale della città.

Ciò detto stona un po', in quel comunicato, la richiesta finale di una “estensione della sosta di cortesia in Via Roma”. Stona perché da un lato da l'impressione di voler sempre rilanciare con nuove richieste, quasi si fosse in una trattativa tra controparti. E invece così non è, perché noi stessi abbiamo a cuore il commercio pontederese tanto quanto le associazioni di categoria. E poi stona – quella richiesta finale - anche perché è sbagliata nel merito.

La zona di Via Roma a cui si fa riferimento è quella a sud della Ferrovia (lato ospedale per capirci); in quella zona la sosta è già disciplinata dal disco orario che permette di parcheggiare gratuitamente per un'ora. Una disciplina che tiene conto anche delle esigenze della delicata utenza ospedaliera verso cui tutti abbiamo un dovere di particolare attenzione. Inoltre a pochi metri, in Piazza della Solidarietà, esiste già la sosta di cortesia con la possibilità di usufruire dei 15 minuti gratuiti prima di quelli a pagamento.

In questi giorni abbiamo peraltro svolto, come Amministrazione, diversi sopralluoghi in quella zona, per cercare di fare piccoli aggiustamenti migliorativi. In tal senso c'è tutta la nostra buona volontà, e Confesercenti di questo è a conoscenza. Perciò voglio richiamare tutti ad un senso di responsabilità e di rispetto verso le esigenze di tutti; e a non interpretare la dialettica con la parte pubblica come se si trattasse di una trattativa economica o perennemente rivendicativa.

