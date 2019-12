Primi risultati stagionali sincronette TNT

Avvio stagionale confortante per le atlete di sincronizzato del T.N.T. Empoli. Nella 1a prova esercizi Obbligatori per la qualificazione al campionato regionale Assoluti-Juniores, svolta a Pontassieve, le biancazzurre hanno inanellato alcune esibizioni premiate dalla giuria. Il miglior risultato è stato, a livello Juniores, di Matilde Migliorini (classe 2003) arrivata 11a con 65,629 punti; nella stessa categoria la coetanea Ludovica Cappelli ha chiuso 20a per 64,003 punti e Sofia Vannuccini (’04) è giunta 29a con 61,102 punti. Nella classifica Assoluti, quindi, si è messa in luce Alice Nencioni (’05) 31a con 63,382 punti, davanti a Michelle Aurora Masiani (’06) 32a per 63,369 punti e a Tea Giani (’05) 35a con 62,172 punti. Più staccate dalla vetta, invece, Libera Picchioni (’05) 41a con 60,527 punti e Sara Nencioni, 43a per 55,871 punti. Altri riscontri favorevoli sono scaturiti dalla 1a prova Sistema delle Stelle, tenuta a Firenze presso la piscina ‘Paolo Costoli’ e organizzata dalla società Hidron Sport di Campi Bisenzio. Quindici sulle diciassette concorrenti affidate al tecnico empolese Diletta Scudieri, hanno acquisito la rispettiva stella: Bianca Trinchetti (classe 2008) e Giulia Maestrini (’07) si sono impossessate della 3a, mancata al contrario da Carlotta Scappini (’08) e Sara Gennaretti (’08). Dopodiché Emma Serangeli (’08), Giorgia Migliori (’08) e Amalia Pellegrini (’08) hanno colto la 4a. Dal canto loro, Matilde Filingeri, Jassmin N’Sairi (’07), Elisabetta Pippi (’07) ed Elena Videtta (’07) si sono accaparrate la 5a. Mentre Michelle Aurora Masiani (’06) ha intascato la 6a, il bilancio della rassegna è stato arricchito da Gemma Bagnoli (’05), Tea Giani (’05), Alice Nencioni (’05), Sara Nencioni (’05) e Libera Picchioni (’05) per aver subito centrato la 7° stella.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

