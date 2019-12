Principio d'incendio in conceria, odore acre si diffonde a Ponte a Egola

C'è stato un principio di incendio in un impianto di aspirazione polveri di lavorazione di una conceria a Ponte a Egola, in via dei Bottali. Alle 12.30 circa l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, anche se l'incendio era già stato estinto dal personale dell'azienda. La squadra dei pompieri ha provveduto al raffreddamento dell’impianto. Non ci sono danni a persone. Il forte odore di bruciato si è diffuso per centinaia di metri, così come la colonna di fumo era visibile agli automobilisti da lontano.

