Progetti 'salvaclima', 13 scuole in concorso per l'acquisto di alberi

Dai giovani toscani dodici progetti salvaclima. E' il concorso lanciato in 13 istituti superiori da Greenaccord Onlus, l'associazione di giornalismo ambientale, insieme alla Regione Toscana. Domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 15, giornata conclusiva con la presentazione degli elaborati e la premiazione dei tre migliori.

Da ottobre a novembre gli studenti hanno partecipato a una serie di incontri con esperti sui cambiamenti climatici con lo scopo di realizzare realizzare un prodotto multimediale (filmato, canzone, reportage fotografico con commento, fumetto) su come i giovani avvertono le

tematiche ambientali – in particolare i cambiamenti climatici – e cosa ritengono urgente fare per invertire la rotta.

Durante la premiazione di domani, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, a Firenze, saranno presenti l'assessore all'ambiente Federica Fratoni e Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord Onlus.

La giornalista del Tg2 Christiana Ruggeri interloquirà con gli studenti sul “fenomeno Greta” e sarà proiettato un documentario sugli incontri realizzati nelle diverse scuole.

I primi tre elaborati saranno premiati con un buono per l'acquisto di alberi da selezione e da piantumare a cura degli stessi istituti scolastici.

L'elenco delle scuole:

Istituto di Istruzione Superiore Statale A. Poliziano - Montepulciano (SI)

Istituto San Bellarmino - Liceo linguistico e delle scienze umane - Montepulciano (SI)

Liceo Francesco Petrarca - Arezzo

Istituto di istruzione superiore Bernardino Lotti - Massa Marittima (GR)

ISIS Leopoldo II di Lorena. Istituto Tecnico Agrario - Grosseto

ISIS Leopoldo II di Lorena. Istituto enogastronomico e dell'accoglienza - Grosseto

Istituto Suore Mantellate - Pistoia

Istituto tecnico agrario Nicolao Brancoli Busdraghi - Mutigliano (LU)

Istituto di istruzione superiore “Galilei - Artiglio” - Viareggio (LU)

Istituto di istruzione superiore agrario A. Pacinotti - Fivizzano (MS)

Istituto di istruzione superiore Domenico Zaccagna – Carrara (MS)

Istituto tecnico Carlo Cattaneo – San Miniato (PI)

Liceo Scientifico G. Marconi – San Miniato (PI)

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

