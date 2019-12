Ha reddito di cittadinanza ma lavora in nero, succede a Livorno

Ha seicento euro al mese di reddito di cittadinanza ma lavora in nero come fattorino. Un 60enne di Lucca, residente a Livorno, è stato multato ma non denunciato. Lavorava per un ristorante cinese nella città labronica e dalla scorsa primavera riceveva quasi il massimo del sussidio, ma la guardia di finanza lo ha scoperto.

Scattata subito la decadenza dal beneficio, interrotto dall'Inps, con obbligo di restituzione di quanto già riscosso, ovvero 3.750 euro. Multato, inoltre, il titolare dell'esercizio. Il 60enne non è stato denunciato perché al momento della domanda del reddito di cittadinanza era regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non aveva presentato dati falsi.

