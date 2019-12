'Saluti Natalizi' a Fucecchio con la scuola primaria Pascoli

La scuola primaria "G. Pascoli" di Fucecchio organizza la festa a scopo benefico “Saluti Natalizi” venerdì 13 dicembre alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Fucecchio in Piazza Pertini. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione “Milano 25 Taxi” di Zia Caterina.

La consegna dell’assegno avverrà durante la serata alla presenza delle istituzioni e dell’associazione. Tutte le classi saranno impegnate nella rappresentazione dal titolo “Noi possiamo cambiare il mondo” sul tema del riciclo dei rifiuti. Seguirà la tombola finale e giochi per bambini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio