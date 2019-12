Solo & Diamond, i due grandi street artist incontrano gli studenti nel campus del Pionta

I due street artist di fama internazionale Solo & Diamond saranno ad Arezzo lunedì 16 dicembre, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell'Università di Siena, per un incontro con gli studenti universitari aperto a tutti. L'appuntamento è alle ore 11 nell'aula magna del campus del Pionta in viale Cittadini. Romani, attivi in Italia e all'estero, Solo & Diamond lavorano insieme da qualche anno. Il marchio distintivo di Solo sono i supereroi, Diamond invece ha un segno stilistico elegante e provocatorio, sulla scia dell'Art nouveau.

L'incontro con i due artisti è organizzato dal professor Sebastiano Roberto, docente di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena. «La Street Art è ormai considerata una delle più accattivanti forme di arte contemporanea – spiega il professor Roberto - . È arte "urbana" e, in quanto tale, si accosta, adottandoli, agli stessi meccanismi di comunicazione e di rappresentazione dell'architettura e della forma della città. Proprio perché si esprime nello spazio pubblico da tutti accessibile e fruibile non segue logiche di esclusività, rivolgendosi democraticamente a chiunque. L'arte di strada dunque – prosegue Roberto - si inserisce nella storia della città e può diventare parte importante della sua identità, non solo riqualificandone esteticamente gli scorci visivi, ma prima ancora trasmettendo messaggi e significati, sollecitando riflessioni civiche e sociali o anche solo aggiungendo bellezza».

All'incontro con i due artisti interverranno anche Chiara Nocentini e Francesca Bianchi.

