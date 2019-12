Sopralluogo della Lega in Mugello dopo il terremoto

“A seguito dello sciame sismico in Mugello-afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega-unitamente all’Onorevole Guglielmo Picchi ed assieme ad alcuni dirigenti del partito, domattina mi recherò in zona per verificare di persona l’evolversi della situazione.”

“Ci sono ancora alcune centinaia di sfollati ed il freddo sta diventando pungente-prosegue il Consigliere-e ciò potrebbe comportare ulteriori e seri problemi per gli abitanti.”

“E’ fondamentale, dunque-precisa l’esponente leghista-che le Istituzioni siano reattive all’emergenza, predisponendo un efficace piano operativo a supporto dei residenti.”

“Non vorremo, infatti-sottolinea il rappresentante del Carroccio-che le persone, dopo una fase iniziale, si sentissero abbandonate da chi deve impegnarsi per sostenerle appieno.”

“Oltre al sopralluogo-conclude Jacopo Alberti-ho anche predisposto, nel mio ruolo di Portavoce dell’Opposizione, una richiesta di comunicazione alla Giunta regionale con lo scopo di conoscere in dettaglio i danni materiali causati dal terremoto, il numero esatto di persone evacuate, le iniziative messe in campo dalla Regione e le tempistiche previste per il ritorno ad un’auspicabile normalità.”

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino di Mugello