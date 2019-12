Strage di Piazza Dalmazia, +Europa Firenze presente alla commemorazione

+Europa Firenze, per ricordare la strage di Piazza Dalmazia del 13 dicembre 2011, prenderà parte, domani alle 11.00, alla manifestazione per commemorare la morte dei due senegalesi Samb Modou e Diop Mor e il ferimento del loro connazionale Moustapha Dieng (invalido da quel tragico giorno). Il gruppo esprime piena solidarietà alla comunità senegalese e auspica, in linea con i valori che da sempre contraddistinguono Firenze, la più ampia partecipazione della cittadinanza.

L’attacco neofascista di un militante di estrema destra va condannato pubblicamente, soprattutto a distanza di alcuni anni dall’episodio, non solo per sottolineare le sanguinose conseguenze che le idee razziste portano con sé, ma anche per denunciare il reiterato tentativo di occultare, o meglio di “normalizzare”, la libera circolazione di quelle idee nel paese. Troppo spesso, talvolta per opportunismo politico, l’odio per gli stranieri e per i diversi viene scambiato per cinica follia individuale o semplice esasperazione collettiva. Un modo ingannevole per evitare esami di coscienza. Bisogna invece chiamare le cose col loro nome: e impedire che la malattia dell’intolleranza contagi la società italiana.

