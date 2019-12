Strage di Piazza Fontana 50esimo anniversario, Giani: "Ancora tanti lati oscuri"

C’è verità ma non c’è giustizia, attorno alla ‘madre di tutte le stragi’, come ha scritto Benedetta Tobagi nel libro “Piazza Fontana, il processo impossibile”, i parenti e i familiari delle vittime dicono il vero.

Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che in occasione del 50esimo anniversario di quell’attacco devastante costato la vita a 17 persone – 88 furono i feriti – dichiara: “Quel giorno si è aperta una lunga stagione di terrorismo. E sono ancora tanti i lati oscuri che avvolgono i depistaggi messi in campo” afferma il presidente citando i sette processi che si sono celebrati che non hanno mai completamente dissolto la nebbia su responsabilità, mandanti ed esecutori.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana