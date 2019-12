Toscana partenopea: Sarlo e Innocenti al Napoli con Gattuso

Un po' di Toscana all'ombra del Vesuvio. Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e l'ex allenatore di Pisa e Milan si è portato con sé il suo staff storico, come affermato in conferenza stampa di presentazione. Già secondo i rumors riportati dal quotidiano Il Mattino, a fargli da collaboratore c'è il castelfranchese Francesco Sarlo, 41 anni, già nello staff di 'Ringhio' a Pisa e nel Milan. Proprio nella città toscana i due si sono conosciuti e qui è nato un rapporto professionale che ha letteralmente percorso tutta l'Italia, da Milano a Napoli. Sarlo è stato 'scout' nel Pisa, ha lavorato nella Pistoiese e è stato anche allenatore in seconda a Castelfranco. Insieme a lui ci sarà un altro toscano, un empolese, Massimo Innocenti che aiuterà il nuovo allenatore azzurro nel supporto tecnico.

