Turismo, Destination Florence e Fondazione Palazzo Strozzi firmano un accordo

In occasione del consueto party natalizio del Destination Florence Convention and Visitors Bureau, che quest’anno si è tenuto in Camera di Commercio, sono state presentate le attività portate avanti nel 2019 e gli obiettivi futuri dell’ente di promozione del territorio. In questa occasione è stato annunciato il nuovo accordo con la Fondazione Palazzo Strozzi (FPS).

Collaborare con la Fondazione significa entrare in una rete di stakeholder pubblici e privati di rilievo e di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, promuovendo parallelamente un turismo culturale e sostenibile.

L’accordo tra Destination Florence CVB e la Fondazione Palazzo Strozzi ha lo scopo quindi di rafforzare la sinergia per la promozione della destinazione, non soltanto dal punto di vista turistico ma anche per tutta la parte dedicata agli eventi. L’obiettivo sarà quello di realizzare attività promozionali per un turismo di qualità come quello congressuale. Un turismo che ha una permanenza media in città molto elevata e che oggi, anche grazie alla tramvia e al collegamento con l’aeroporto, può vedere davvero Firenze tra le prime città a livello nazionale per ospitare grandi convegni.

Carlotta Ferrari, Direttrice di Destination Florence CVB, commenta così questa neonata collaborazione: "L'attività della Fondazione ha inoltre portato Palazzo Strozzi a divenire il più grande spazio espositivo per mostre temporanee a Firenze ed uno dei maggiori produttori di eventi culturali. Ogni mostra prevede un programma di eventi collaterali indirizzati particolarmente ai giovani, alle famiglie e ai bambini".

Arturo Galansino, Direttore Generale di Palazzo Strozzi, afferma"Destination Florence CVB rappresenta un progetto di eccellenza con cui siamo lieti di collaborare per sviluppare e stimolare iniziative di promozione per la città e il territorio. Protagonista attivo per la città di Firenze, Destination Florence CVB sta lavorando con impegno per la promozione del turismo internazionale di alta gamma, proponendo un esempio da seguire come best practice per l’accoglienza e per la creazione di sinergie fruttuose fondamentali per nuovi modelli di ricezione e accoglienza".

Fonte: Destination Florence CVB - Ufficio stampa

