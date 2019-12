Un Borgo di Regali, il Natale tra prodotti tipici e caccia al tesoro a Lari

Quando si avvicina il Natale siamo tutti alla ricerca del regalo perfetto per le persone a noi care ma spesso non riusciamo a trovare qualcosa di veramente originale e ci facciamo rincorrere da ansia e stress. Ma il Natale è soprattutto attesa, è pensare agli altri ed è ritagliarsi momenti di serenità con la famiglia per godersi quell’atmosfera unica che solo questo periodo dell'anno sa regalare.

Ecco che domenica 15 dicembre sarà possibile vivere tutto questo proprio a Lari, grazie all’iniziativa Un Borgo di Regali promossa dai commercianti e dalla proloco ViviLari in collaborazione con le altre associazioni del paese e l’Amministrazione Comunale. I visitatori dalle 15.00 troveranno il borgo pronto ad accoglierli ed avranno la possibilità di creare regali con i prodotti del territorio. Per l’occasione verrà donato gratuitamente un cesto, che i presenti potranno riempire con le specialità del borgo e con il quale sarà possibile confezionare così regali unici ed originali. Il tutto passeggiando per le vie del paese, andando alla scoperta dei luoghi simbolo e delle eccellenze di Lari: dalle ore 15.00 si terrà infatti una camminata guidata e sarà possibile visitare le due macellerie artigianali di Balestri e Ceccotti, la Grotta di Stagionatura della Famiglia Busti e vedere da vicino le armature di Giorgio Salvadori, l’Armaiolo di Lari.

Un pomeriggio all’insegna dei regali di qualità e del relax dove non potrà certo mancare il divertimento e la convivialità: dalla 17.00 in Piazza Matteotti sarà possibile gustare Vin Brulé e cioccolato caldo, aspettando, insieme ai più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale. E proprio i più piccoli, per potersi aggiudicare una sorpresa speciale, saranno chiamati a scovare le dieci piccole miniature di Babbo Natale, nascoste nelle botteghe del Borgo.

Un pomeriggio da trascorrere in famiglia, con amici e in allegria, vivendo la magica atmosfera del Natale e godendosi appieno l’ospitalità del borgo di Lari addobbato a festa. Sarà un’occasione per divertirsi e per fare regali speciali, unici e di qualità, contribuendo così anche a sostenere le attività del Centro Commerciale Naturale e la produzione locale.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio stampa

