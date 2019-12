Unione dei Comuni 'social', il filo diretto coi cittadini nell'Empolese Valdelsa

I servizi pubblici ai tempi della rete sono ancora più vicini alle esigenze dei cittadini.

Oggi tutti i Comuni hanno un sito web e sono attivi con pagine istituzionali su una o più piattaforme social. A farla da padrone c'è Facebook, che è il social più utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per tenere informati i cittadini su cosa succede in città.

Nel 2019 non è più necessario recarsi nei pubblici uffici per reperire informazioni perché le pagine social sono come uno sportello aperto a cui il cittadino ha accesso 24 ore su 24 da qualunque posto e direttamente dal suo smartphone. Le pagine istituzionali sono utilissime anche in caso di emergenze, maltempo e calamità naturali. Un esempio su tutti è rappresentato dalle ordinanze del Sindaco sulla chiusura momentanea di scuole e pubblici uffici, che grazie ai social possono essere rese pubbliche anche durante la notte.

Vediamo come raggiungere tramite i social gli 11 Comuni dell'Unione dell'Empolese Valdelsa, che ha a sua volta una pagina Facebook dedicata (qui) ed è presente su Twitter e su YouTube. Molti comuni hanno attivi canali Whatsapp. Per iscriversi è necessario salvare il numero di telefono in rubrica e inviare un messaggio con la parola Iscrizione. Non è usato nella totalità dei casi perché la gestione di numerose iscrizioni necessita di più chat broadcast (il limite è di 256 utenti per chat). Storia diversa invece per i canali Telegram, perché in ogni chat broadcast si può raggiungere fino ai 200mila utenti (tutti gli 11 comuni contano poco più di 167mila residenti, per dire). Per il canale Telegram basta installare l’app Telegram scaricabile dalla pagina web telegram.org o dal negozio online delle applicazioni del proprio smartphone. Una volta aperta l'app, basta inserire nel motore di ricerca il collegamento desiderato.

Capraia e Limite

Il Comune di Capraia e Limite ha una pagina Facebook. Il canale Whatsapp per restare connessi con il Comune è attivo al numero 334 2124609. Per iscriversi inviare il testo 'Iscrizione'. Sarà possibile cancellarsi dal servizio in ogni momento inviando un messaggio con la dicitura 'Disattiva Iscrizione'.

Castelfiorentino

Il Comune di Castelfiorentino, oltre ad avere una Pagina Facebook, è attivo con un numero Whatsapp: 334 6024218. Il servizio è WhatsApp Castello! e permette ai cittadini di ricevere gratuitamente, tramite WhatsApp, informazioni semplici e veloci relative a servizi di pubblica utilità, modifiche alla viabilità e situazioni di emergenza. Per iscriversi inviare a questo numero un messaggio WhatsApp con la parola Iscrizione. Per rimuovere l'iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero con il testo Cancella Iscrizione.

Una particolarità: il profilo Facebook del sindaco Alessio Falorni viene spesso aggiornato dallo stesso primo cittadino con molte notizie.

Cerreto Guidi

Il Comune di Cerreto Guidi ha Pagina Facebook ed ha il canale “WhatsApp Cerreto”. Il servizio è attivo al numero 320 4303849. Per iscriversi inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo: Iscrizione. Per rimuovere l'iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero con il testo Cancella Iscrizione.

Certaldo

I social del Comune di Certaldo sono Facebook, YouTube e Twitter. Non sono attive comunicazioni broadcast sullo smartphone.

Empoli

Il Comune di Empoli è attivo su Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp e Telegram.

Il link per iscriversi al canale Telegram è questo: https://telegram.me/ComunediEmpoli

Il servizio Whatsapp, denominato WhatsEmpoli, è attivo al numero +39 338 655 3630. Per iscriversi basta mandare un messaggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “ATTIVA ISCRIZIONE”. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, inviare il messaggio “DISATTIVA ISCRIZIONE”

Fucecchio

Il Comune di Fucecchio ha un canale Instagram, oltre che una Pagina Facebook e un canale YouTube. È attivo il numero WhatsApp Fucecchio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 18 al numero 338 536 8133. Per iscriversi bisogna inviare il messaggio Iscrizione; per rimuovere la propria iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio con la parola Cancellazione.

Gambassi Terme

Il Comune di Gambassi Terme è attivo con una Pagina Facebook. Come nel caso di Castelfiorentino, molte informazioni anche 'urgenti' vengono date su Facebook dal sindaco Paolo Campinoti.

Montaione

Il Comune di Montaione è attivo su Facebook, Twitter e YouTube e ha un canale Telegram: @comunemontaione.

Per i cittadini di MMontaione è attivo anche ComMon, un servizio innovativo che permette ai cittadini di comunicare tramite SMS, email, voce e Whatsapp i problemi, i disservizi, idee e altro all'Amministrazione comunale al numero telefonico 335423698.

Montelupo Fiorentino

Il Comune di Montelupo Fiorentino è attivo su Facebook e Twitter. Ha un canale Telegram.

Per iscriversi occorre installare la app dalla pagina telegram.org o dallo store del proprio dispositivo elettronico, scrivere nel motore di ricerca @comunemontelupo e unirsi.

Il servizio informativo via Telegram va ad affiancarsi agli altri canali di comunicazione del Comune di Montelupo: sms, newsletter, la pagina Facebook, il profilo Twitter e il canale YouTube.

Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ha una Pagina Facebook. Il servizio WhatsApp è Whats Montespertoli attivo al numero 348 4708090. Per iscriversi inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo: ATTIVA ISCRIZIONE. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio con il seguente testo: DISATTIVA ISCRIZIONE.



Il canale Telegram Montespertoli è attivo al collegamento @ComunediMontespertoli .

I messaggi diffusi attraverso le due applicazioni, WhatsApp e Telegram, riguardano argomenti di interesse generale: informazioni di pubblica utilità, modifiche alla viabilità, eventuali stati d’emergenza sul territorio comunale che possono interessare i cittadini. Le comunicazioni sono inviate nei giorni dal lunedì al sabato in orario dalle 9 alle 13.

Vinci

Il Comune di Vinci ha una Pagina Facebook. È attivo su Whatsapp e Telegram. Per iscriversi a "WhatApp Vinci" è necessario inserire tra i propri contatti in rubrica il numero 366 7699143 e inviare il messaggio Iscrizione. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio con il seguente testo: Cancellazione.

Per il canale Telegram bisogna collegarsi con @ComuneDiVinci.

Chiarastella Foschini ed Elia Billero

