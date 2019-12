Università IUL, a Firenze il seminario di studio 'La mente di Leonardo'

L’Università Telematica degli Studi IUL organizza il 17 dicembre (ore 14) a Firenze, nella sede di Via Buonarroti, il seminario di studio “La mente di Leonardo”: un paradigma pedagogico attuale, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.

“Nell’anno che celebra Leonardo a 500 anni dalla morte – dichiara Alessandro Mariani, Rettore dell’Università IUL - anche le scienze dell’educazione e della formazione devono prender parola. Il genio di Vinci fu, infatti, Maestro di formazione sia estetica sia scientifica, fu Modello di gusto in pittura e di creatività in ingegneria, fu il Costruttore di un’idea di mente moderna, plurale e integrata, che ancora oggi – nel tempo della complessità – ci può essere da guida. Leonardo, quindi, fu un Educatore di razza che dobbiamo sì ricordare come tale, ma continuare a studiare con attenzione (come avverrà martedì 17 dicembre 2019 nell’ambito del seminario organizzato dall’Università Telematica degli Studi IUL) anche e proprio nel suo messaggio cognitivo, ancora del tutto esemplare”.

All’evento interverranno il Sindaco del Comune di Firenze, Dario Nardella, il Sindaco del Comune di Vinci, Giuseppe Torchia, il Presidente dell’Università Telematica degli Studi IUL, Flaminio Galli, il Presidente di Indire, Giovanni Biondi, il Presidente del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa, Fulvio De Giorgi, il Presidente della Società Italiana di Pedagogia, Simonetta Polenghi.

Dopo i saluti istituzionali, il Rettore dell’Università Telematica degli Studi IUL, Alessandro Mariani, introdurrà i lavori della tavola rotonda che vedrà la partecipazione di numerosi esperti, tra cui: Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Alessandro Vezzosi, Direttore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci, Franco Cambi, Ordinario presso l’Università Telematica degli Studi IUL, Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, Alberto Tesi, Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, Alberto Peruzzi, Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, Monica Taddei, Responsabile della Biblioteca Leonardiana di Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa IUL

