Tweet filonazisti, sospesi lezioni e esami di Castrucci. Il gip rigetta il sequestro del profilo

Ci sono aggiornamenti sui tweet nazisti del professore di filosofia del diritto dell'Università di Siena. Il gip di Siena ha rigettato l'ordinanza di sequestro del profilo di Emanuele Castrucci. La motivazione è la seguente, "non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'odio razziale ma solo una rilettura storica e apologetica della figura di Hitler". Sarà presentato dalla procura ricorso al tribunale del riesame.

Inoltre il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha deciso di sospendere dalle lezioni e dagli esami Castrucci. A rivelarlo è lo stesso Frati in un articolo di Repubblica: Castrucci non aveva lezioni nel primo semestre ma c'erano appelli di esame, uno di questi fissato il 13 dicembre, per questo è stata disposta la sospensione. Il 19 dicembre si riunirà il collegio disciplinare UniSi per discutere del licenziamento del professore.

Tutte le notizie di Siena