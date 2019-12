Come ogni anno, Babbo Natale sarà nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'associazione volontari Empolese Valdarno Inferiore (Avo Evi) porterà doni e un po' di serenità ai piccoli bambini ricoverati. Dalle 10 di sabato 21 dicembre sarà tempo di musica, sorrisi e tanti regali. Per tutti in chiusura una fetta di panettone in vista del 25 dicembre.

Tutte le notizie di Empoli