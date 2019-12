Prevenzione dei furti in azienda: incontro con Cna e carabinieri

Si svolgerà lunedì 16 dicembre, alle ore 17.30, nella sede CNA di Scandicci l’incontro che l’associazione ha organizzato in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Scandicci per fare il punto sui furti nelle aziende della zona.

“Un’occasione per avere informazioni direttamente da parte delle forze dell'ordine su come prevenire il fenomeno, purtroppo in aumento, e su come aiutare, in caso di furto, i Carabinieri stessi. Verranno forniti accorgimenti, spiegati modus operandi e dati consigli utili che difficilmente gli imprenditori potrebbero conoscere in altro modo dalla viva voce di chi, quotidianamente, opera sul nostro territorio su questo difficile tema” spiega Simone Balducci, presidente CNA Area Scandicci Lastra a Signa.

