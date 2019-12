11Lune d'Inverno, quante cose da fare a Peccioli per le feste!

11Lune d’Inverno è diventato l’evento più atteso delle vacanze natalizie in Valdera!

Giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio una lunga serie di appuntamenti daranno il via alla settima edizione di “11Lune d’Inverno”.

L’iniziativa è nata a dicembre 2013 dal desiderio del Comune di Peccioli, della Fondazione Peccioliper, dei commercianti, della Pro Loco, dei Rioni e dei cittadini di Peccioli di animare il centro storico durante le Feste natalizie nell’intento di offrire una proposta di valore per tutta la Valdera.

Importanti novità caratterizzano l’edizione 2019/2020.

Le attività di 11Lune d’Inverno invaderanno due nuove sedi: Piazza del Carmine e il Cinema Passerotti. Inoltre possiamo vantare nuove collaborazioni con importanti realtà artistiche di rilievo nazionale, tra cui ArtCityLab, onlus il cui scopo è far partecipare il cittadino e farlo diventare parte del processo di creazione di un’opera che riflette un’identità contemporanea; Letteratura rinnovabile, un’associazione culturale che ha l’obiettivo di promuovere i libri, la lettura e la cultura in generale, nata nel 2009 dall’iniziativa di Marco Zapparoli e Claudia Tarolo, gli editori di Marcos y Marcos; Nati per leggere, un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus; L’albero delle ciliegie, associazione che si occupa di servizi per l’infanzia, La Scuola di formazione dell’attore – L’Oltrarno di Firenze diretta da Pierfrancesco Favino, che realizzerà un laboratorio di storytelling teatrale al Centro Polivalente.



Confermata la collaborazione con Cristoforo Moretti che dopo aver portato in mostra a Peccioli i disegni di Gino Gavioli, quest’anno ha allestito una mostra insolita e divertente, 50 biglietti augurali di Mario Bortolato, in arte Bort, disegnati per nipoti e amici; con la compagnia Bohemians che per la prima volta propone uno spettacolo dedicato ai bambini, con un adattamento del musical Walt, pensato per 11Lune a luglio.

Come ogni anno anche l’Accademia Musicale Alta Valdera propone due laboratori, uno di scenografia e uno interattivo-musicale dedicati a “Turandot” di Giacomo Puccini, anticipando così e preparando un pubblico di piccini all’ascolto dell’opera protagonista del cartellone estivo di 11Lune.

Non poteva mancare un’attenzione particolare rivolta al mondo animale, con la presenza dei volontari dell’associazione del canile Amici Animali a 4 zampe, che gestisce il canile di Lajatico e dell’Associazione FAS Cinema che, in collaborazione con il Centro ippico a.s.d.s. Liberamente Natural, proporrà un percorso dove i bambini potranno avvicinarsi ai pony.

Nel 2020 Peccioli festeggerà i 150 anni della sua Società Filarmonica, e quale modo migliore per iniziare i festeggiamenti se non chiudere la giornata del 6 gennaio con un concerto presso il Cinema Passerotti.

Nel 2020 inoltre ricorrono i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari. 11Lune d’Inverno non poteva dimenticare questo importante anniversario, e ha dedicato letture e laboratori didattici e teatrali all’opera dell’autore.

Inoltre, numerose le associazioni locali che hanno collaborato al programma di 11Lune d’Inverno proponendo interessanti attività, Mondobimbi onlus, gli Arcieri storici di Peccioli, la Pro Loco, i Rioni, i Commercianti di Peccioli, l’Associazione Noi per Voi. Un’intera comunità si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo.

Il pomeriggio sarà allietato da spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei Musei, letture e spettacoli per i piccoli alla Biblioteca Comunale, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali.

Il 26 dicembre il centro storico di Peccioli sarà acceso dalle figure, dalle immagini e dalle luci surreali ed eteree delle Invasioni Lunari, dalle clownerie di Circo Pacco che si esibirà in uno spettacolo di circo contemporaneo, dallo spettacolo dedicato ad un mondo senza plastica della Compagnia Areté, dalle attività degli Arcieri storici di Peccioli, dalla musica della della BadaBimBumBand, dalla magia della bolle di sapone della Compagnia Ribolle, dalle gag di Risate in Movimento, dalle storie per burattini a guanto e contastorie di Alessandro Gigli, padre del teatro di strada.

Molti saranno i laboratori che verranno realizzati: dalla costruzione di scenografie, alla sperimentazione del disegno con la luce, ad un laboratorio di sartoria, fino alla costruzione di una valigia di sogni, all’ascolto di Fiabe in Sound6D, uno speciale cuscino che vi farà immergere nel suono a 6 dimensioni.

Il 6 gennaio il centro storico sarà animato dalle note e dall’energia de The Tamarros, della Filarmonica di Peccioli, dalle marionette di Non perdere il filo, dalla suggestiva performance Arcani Incanti di Nuovo Piccolo Teatro, dall’esilarante spettacolo dei cuochi acrobati 3Chefs. Molti i laboratori che verranno organizzati in collaborazione con associazioni locali, da Mondobimbi onlus a Nati per Leggere, nonché quelli in collaborazione con i commercianti di Peccioli.

Per l’edizione 2019/2020 chi parteciperà ai laboratori didattici riceverà una card magnetica e uno speciale regalo.

Per il quarto anno consecutivo il disegno utilizzato per la campagna promozionale è del pecciolese Riccardo Burchielli, artista nel campo dei fumetti e delle illustrazioni che lavora per le più importanti case editrici internazionali.

