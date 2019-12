Storico negozio del 'Giro d'Empoli' compie 80 anni: una targa per il traguardo

80 anni per Orfea Tessuti, targa e licenza di inizio attività per uno dei negozi storici del centro di Empoli

Nel 1939 apri grazie a Orfea Scardigli, poi il figlio Angiolo ha proseguito. Adesso in negozio, in Via Ridolfi, ci sono le sorelle Lorena e Stefania

Omaggio dell’amministrazione comunale a uno storico esercizio commerciale del centro di Empoli che ha raggiunto un traguardo davvero significativo. Si tratta di Tessuti Orfea, di Via Ridolfi, negozio di tessuti per abbigliamento e biancheria. Un negozio il cui inizio attività risale al 1939, un punto vendita specializzato che è diventato punti di riferimento della città.

Ottant’anni di vita e di esperienza che ne fanno un’eccellenza nel settore, per questo il Comune di Empoli ha deciso di premiare l’impegno delle due sorelle Lorena e Stefania Menichetti, ora alla guida del negozio, ereditato dal padre Angiolo, che a sua volta vi ha lavorato con la madre Orfea Scardigli e il padre Orfeo.

A consegnare la targa celebrativa questa mattina, venerdì 13 dicembre, il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini e l’assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini. Con le targhe anche una preziosa copia della storica licenza di commercio.

La storia del negozio prende il suo via nel 1939 quando Orfea Scardigli, nata nel 1895, sarta, decide di aprire in Via Ridolfi, vicino al Teatro Excelsior, la ‘Mesticheria e Chincaglieria’. Vendeva tessuti e cuciva nel retro. Il marito di Orfea, Orfeo Menichetti, detto Gostino, era commesso di un importante ingrosso di tessuti. Entrambi empolesi doc.

Nel 1942, ad appena 14 anni, anche loro figlio, Angiolo, entra nell’attività. Nel 1953 si sono poi spostati in un altro fondo, sempre in Via Ridolfi, più verso l’Arno.

Adesso le sorelle Menichetti, Lorena e Stefania, dal 1993, quando babbo Angiolo è andato in pensione, sono le titolari, ma fin da piccole lo hanno frequentato iniziando a ‘masticare’ il settore.

