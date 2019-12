Appennino Cup Firenze: tutto pronto per la sfida sciistica tra 500 atleti

Tutto pronto in vista della partenza della stagione agonistica dello sci toscano, che quest’anno vedrà un calendario particolarmente ricco: oltre alle circa cento gare del circuito regionale, la Toscana ospiterà anche la prima edizione della Appennino Cup.

Il 18 e il 19 gennaio si daranno infatti appuntamento 500 giovani atleti di dieci comitati appenninici per sfidarsi sulle piste dell’Abetone in Gigante e Slalom. Le gare saranno utili per le qualificazioni per l’Alpe Cimbra Fis Children Cup a Folgaria. Il calendario toscano prenderà il via il 3 gennaio con le prime gare del Trofeo Soldaini (categorie Baby e Cuccioli) e del Trofeo Toscana Neve (categorie Ragazzi e Allievi), senza dimenticare i vari appuntamenti storici per le categorie Master, come il Trofeo Tor del Sale. Le competizioni si svolgeranno sulle piste dell’Appennino pistoiese e dell’Amiata.

“Siamo al lavoro per una stagione ricca e impegnativa che andrà avanti fino ad aprile - spiega il presidente del Comitato Appennino Toscano FISI, Francesco Contorni - e ringraziamo come sempre la Regione Toscana per il supporto. Come Comitato abbiamo cercato di razionalizzare al meglio le gare istituzionali per venire incontro alle esigenze degli atleti e delle loto famiglie, in più abbiamo l’occasione di ospitare l’Appennino Cup che sarà per noi il primo assaggio di quanto accadrà nel 2021, quando la Toscana ospiterà i Campionati italiani Children e il Criterium Interappenninico, due grandi eventi sportivi”.

Fonte: Fisi Toscana - Ufficio stampa

