Arrestato a Montevarchi, faceva parte di un'organizzazione criminale nigeriana

Faceva parte, insieme ad altri nove suoi connazionali, di un’organizzazione criminale ben strutturata, ramificata e collegata alla criminalità organizzata nigeriana, l’uomo che è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni Valdarno in centro a Montevarchi.

Controllato in piena notte dalla pattuglia dei militari valdarnesi, è stato accompagnato in caserma per approfondirne la posizione, in quanto, dalla consultazione della banca dati delle forze di polizia, l’uomo risultava gravare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Effettivamente è emerso come il nigeriano fosse persona prossima ad un’organizzazione criminale del suo paese che gestiva un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti quali “eroina” e “cocaina” in zone del palermitano nel 2017 e nel 2018.

Le indagini, condotte dalla Procura Ordinaria e dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo siculo, portarono all’emissione di una ordinanza da parte del Tribunale di Palermo, che imponeva l’applicazione di numerose misure cautelari per gli appartenenti a quel sodalizio criminoso.

Nello specifico, il disoccupato nigeriano arrestato dai Carabinieri di San Giovanni Valdarno, era stato destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che però non era mai stata applicata poiché il malfattore era fuggito dalla Sicilia, facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni, dopo gli accertamenti di rito, hanno compiutamente identificato il malvivente: l’uomo è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Arezzo, dove dovrà essere trattenuto per garantire l’applicazione della custodia cautelare.

La criminalità di matrice etnica ed in particolar modo nigeriana, sta emergendo, in questi ultimi anni, come fenomeno su scala nazionale ed internazionale: strutturata in confraternite,

si caratterizza per una struttura unitaria all’occorrenza, ma normalmente le articolazioni sono indipendenti per la gestione delle ordinarie attività criminali, principalmente legate alla droga o alla prostituzione.

I Carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare il motivo della presenza dello straniero nel capoluogo valdarnese.

Tutte le notizie di Montevarchi