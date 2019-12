Asd Nuoto Valdinievole, Magrini bronzo nei 100 metri misti

La squadra Categoria dell'Asd Nuoto Valdinievole si è egregiamente comportata al campionato regionale assoluto in vasca corta, al quale partecipavano i primi 26 atleti qualificati di ogni specialità. Alla piscina Bastia di Livorno, Vittorio Magrini (classe 2002) di Monsummano Terme ha conquistato una bella medaglia di bronzo nei 100 metri misti chiudendo con il tempo di 59'' e 09, stabilendo il nuovo primato dell'associazione così come nei 200 metri misti. Magrini è 13° nei 400 misti (4'36'' e 48), sfiorando il tempo limite per la qualificazione ai Criteria nazionali, 15° nei 200 misti (2'09 e 05) e 18° nei 100 dorso (1'01'' e 16). Convincenti prestazioni anche degli altri 4 portacolori del Nuoto Valdinievole. Nuovo record societario assoluto per Alice Battaglia (2006) di Monsummano che conclude all'ottavo posto nei 100 misti (1'09'' e 18). Luca Mariottini, altro atleta monsummanese, è 15° nei 100 misti (1'03'' e 49), 23° nei 200 dorso (2'1'' e 07) e 24° nei 50 dorso (29'' e 03), confermando i suoi tempi. Bene anche le due nuotatrici di Chiesina Uzzanese. Aurora Bianucci (1998) è arrivata in sesta posizione negli 800 stile (9'11'' e 33), settima nei 400 stile (4'29'' e 55) e undicesima nei 200 stile (2'07'' e 78). Chiara Cardelli (2004) è rimasta in linea con i suoi tempi ed ha terminato 21esima nei 100 misti (1'14'' e 21) e 22esima nei 200 farfalla (2'30'' e 66). Non è scesa in vasca, ma presente come riserva di 100 misti, Lara Bertoncini (2005) di Pieve a Nievole. Soddisfatto l'allenatore Federico Cambi per i riscontri cronometrici e l'impatto dei ragazzi alla massima manifestazione a livello regionale

Fonte: ufficio stampa

