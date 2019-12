Avis Montespertoli, sconti su analisi o visite presentando la tessera

Avis Montespertoli blinda la salute dei suoi donatori e presenta il contenitore dedicato ai servizi e ai prodotti sanitari per i suoi donatori e i loro familiari, "Siamo troppo importanti per non essere in forma"

Le prime convenzioni inserite sono stati 3 centri medici: Radius Castelfiorentino, Centro medico Castelfiorentino e ambulatori medici Croce d’oro Montespertoli, e oltre 50 convenzioni con medici specialisti.

"I nostri donatori", dice Tommaso Giovannetti del servizio civile Avis, "e i loro familiari otterranno sconti interessanti su analisi, prestazioni e visite, semplicemente presentando la loro tessera Avis o quella di un loro familiare".

I dettagli della convenzione sono riportati sulla pagina facebook della sezione Avis Montespertoli ma verranno inviati anche per email ai donatori e infine per posta a quei donatori che non hanno contatti elettronici. "Siamo anche a disposizione con la nostra email, montespertoli.comunale@avis.it e sul cell. 331 5284149 abilitato WhatsApp e sms. Naturalmente questo rappresenta solo l’inizio del nostro obiettivo, a breve incrementeremo il numero dei servizi medici a disposizione dei nostri donatori".

"Vogliamo far si che Donare il sangue oltre ad essere un atto nobile diventi anche un'incentivo alla prevenzione. Ci auguriamo che questa iniziativa favorisca il passa parola e l’interessamento in modo da poter incrementare il numero dei donatori nel nostro paese".

Fonte: Avis Montespertoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montespertoli