Cane di 8 mesi disperso a Barberino, la polizia locale lo sta cercando

È ancora girovago, in cerca di cibo e riparo, il cucciolo segugio di circa 8 mesi che la Polizia municipale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino sta cercando di mettere in salvo. Un cane di media taglia di colore marrone si è smarrito. Sulle sue tracce è la Polizia locale che, dopo averlo reso noto al proprietario, residente all’estero, ha coinvolto per la cattura l'associazione Enpa e i Cinghialai di Barberino. L'animale è stato avvistato tra le aree del cimitero e della rotatoria di Barberino Val d'Elsa, in corrispondenza della località Bustecca.

“Abbiamo messo in atto alcune strategie - dichiarano gli agenti della Polizia locale - ma ancora il cane, che evidentemente è impaurito e confuso a causa della situazione di emergenza nella quale si trova, fugge alla vista di chiunque provi ad avvicinarlo ed è difficile per questa ragione riuscire a prenderlo. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza del cane disperso. E a questo proposito chiediamo la loro collaborazione affinché l'animale, che evidentemente impiega tutte le sue risorse nella lotta alla sopravvivenza, converga nel punto di cattura lasciandosi attrarre dal cibo che abbiamo posizionato in un'unica postazione. Chiediamo dunque ai cittadini di evitare di alimentarlo sporadicamente poiché, così facendo, il cane confonde i punti di riferimento e le possibili strade per tornare a casa".

Gli agenti della Polizia locale chiedono inoltre alle famiglie residenti nella zona interessata di continuare a supportare la ricerca segnalando la presenza e i punti di avvistamento dell’animale. Si prega di contattare il numero della Polizia locale dell’Unione, sede di Barberino Val d’Elsa: 055 8075674.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

