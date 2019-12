Capraia e Limite per l'ambiente, ecco come 'smaltire' gli alberi di Natale

Il Comune di Capraia e Limite, dopo l'esperienza degli anni passati, desidera lanciare di nuovo un messaggio a tutela dell’ambiente.

Chiunque abbia realizzato l’albero di Natale, addobbato nel mese di dicembre per avvicinarsi alle feste, non dovrà più temere il successivo smaltimento o sistemazione nel periodo post Epifania.

L’Amministrazione, infatti, si mette a disposizione per piantare gli abeti nei parchi pubblici comunali di Capraia e Limite. Per usufruire di questo servizio, basterà telefonare alla Segreteria del sindaco, al numero 0571 978124, o inviare una mail a staff@comune.capraia-e-limite.fi.it e consegnare l'albero presso il magazzino comunale di via delle Ginestre, a Capraia F.na.

Tutto questo, entro venerdì 10 gennaio 2020.

Una volta presi i contatti, gli operai del Comune provvederanno alla sistemazione dell’albero, permettendogli di continuare a vivere in uno dei parchi percorsi e utilizzati ogni giorno dai cittadini.

“Dopo l'esperienza degli anni passati vogliamo riproporre questa iniziativa molto educativa che permette di sviluppare una coscienza ambientale. E’ un modo ulteriore di tutela, valorizzazione e recupero del territorio attraverso azioni per migliorarne la qualità e la sostenibilità” ha dichiarato il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - ufficio stampa

