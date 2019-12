L'impalcatura di un cantiere in un'abitazione ha ceduto, forse anche a causa delle piogge di quest'oggi, a La Serra, frazione a ovest di San Miniato. In via Serra sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto per mettere in sicurezza l'area. Il tratto di strada interessato è stato chiuso momentaneamente dalla polizia municipale fino al ripristino della normalità.

