Centenaria livornese festeggiata al circolo Arci: auguri a Francesca Bertini

Grande festa al circolo Arci “Norfini” di via di Salviano nella giornata di ieri (giovedì 12 dicembre) per festeggiare la centenaria livornese Francesca Bertini. Francesca, nata a Genova il 10 dicembre del 1919, ma residente a Livorno dall’età di tre anni, può quindi considerarsi livornese a tutti gli effetti. Grande tifosa del Livorno Calcio, è una bisnonna ancora in gamba: segue la televisione e i programmi di ogni genere, dalla politica alla medicina. Moglie di uno dei primi tipografi del quotidiano Il Tirreno, anche lei ha lavorato in età giovanile presso la tipografia Belforte. A lei gli auguri di tutta la città ed una rosa del sindaco Luca Salvetti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno