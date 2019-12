Cerimonia di consegna del tocco ai nuovi professori e ricercatori di UniSi

Si terrà lunedì 16 dicembre all'Università di Siena la cerimonia di consegna del tocco ai nuovi professori e ricercatori dell'Ateneo.

Nell'aula magna del Rettorato, a partire dalle ore 15, il rettore Francesco Frati consegnerà il cappello accademico come segno di benvenuto e simbolo di appartenenza all'Ateneo. A seguire il rettore darà il benvenuto al personale tecnico-amministrativo neoassunto e saluterà il personale in quiescenza dal 2019 con un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni.

Al termine della cerimonia, alle ore 18 circa, andrà in scena la rappresentazione de "L'affare Vivaldi" narrata dal M° Federico Maria Sardelli, che nell'occasione dirigerà anche l'orchestra "Modo Antiquo", ad ingresso libero.

Tutte le informazioni alla pagina web: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/consegna-del-tocco-ai-nuovi-professori-e-ricercatori

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

