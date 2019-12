Circolo Pannocchia per la salute: raccolta fondi per un defibrillatore

“Nell'ambito del nostro progetto complessivo di rilancio del Circolo Pannocchia come luogo di cultura, di accoglienza e di divertimento” spiega il Presidente Mirko Letterelli, “vogliamo anche renderlo un posto più sicuro per i suoi frequentatori”.

“Anche se non c'è nessuna normativa che ce lo impone, il consiglio ritiene importante dotare di un defibrillatore un luogo frequentato come il nostro Circolo. Per questo lanciamo questa raccolta fondi tra tutti i soci ed i frequentatori. Il passo successivo sarà la partecipazione dei collaboratori del Circolo ai corsi di primo soccorso per ottenere l'abilitazione all'utilizzo dello strumento".