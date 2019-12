Nascondono un etto di cocaina nelle mutande, arrestati in A1 da Polstrada

La Polizia Stradale di Arezzo ha tratto in arresto due trafficanti di droga mentre stavano percorrendo l’A1 per dirigersi verso Milano.

È accaduto ieri sera, quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha incrociato una Lancia Delta con targa italiana, entrata a Valdichiana e con i malviventi a bordo che, appena hanno visto i poliziotti, si sono passati tra loro qualcosa. A quel punto sono stati fermati e gli investigatori hanno accertato che erano ambedue originari dell’Albania, rispettivamente di 28 e 36 anni, l’uno residente a Pisa e l’altro senza una fissa dimora.

Alla richiesta di spiegazioni loro non hanno saputo essere convincenti e pensavano di farla franca, senza sapere che avevano di fronte quelli della Sottosezione di Battifolle, detective talmente efficaci nel dare la caccia ai delinquenti che, la scorsa settimana, uno spacciatore per tentare di passarla liscia aveva impostato sul suo navigatore un alert nella zona dell’aretino, per ricordarsi che lì i controlli sono serrati. Ma è stato inutile, poiché i due sono stati perquisiti e dalle mutande del più giovane è spuntato fuori un involucro contenente cocaina pura, quasi un etto che, piazzata sul mercato dello spaccio, avrebbe potuto fruttare ai malviventi circa 5.000 euro.

La droga e l’autovettura sono stati sequestrati dalla Polstrada e i due trafficanti arrestati e condotti presso il carcere di Arezzo, a disposizione di quella Procura.

Fonte: Polizia Stradale della Toscana

Tutte le notizie di Pisa