Cuoco certaldese cercasi per i 'gemelli' di Kanramachi

L’Associazione per gli scambi interculturali di Certaldo cerca un cuoco toscano, preferibilmente certaldese, interessato a trascorrere un periodo lavorativo in Giappone, nel Comune di Kanramachi, per insegnare piatti e ricette della tradizione toscana agli chef dei tre ristoranti di proprietà dell’amministrazione comunale nipponica.

Certaldo e Kanramachi – comune che ha da poco celebrato i 60 dalla sua costituzione come ente locale nato dalla fusione di più comuni – sono gemellati dal lontano 1983. A Kanramachi esiste da anni una rivendita di prodotti tipici toscani, con diversi prodotti certaldesi e valdelsani a scaffale. Nella pizzeria del posto – il cui forno è decorato con piastrelle artistiche realizzate a Certaldo e recanti lo stemma dei due comuni – lavora un pizzaiolo formatosi proprio a Certaldo. Ora la richiesta dell’amministrazione: potenziare l’offerta di cucina italiana dei ristoranti locali; alla richiesta di aiuto, i gemelli certaldesi non potevano che rispondere positivamente

“Nell’ambito del gemellaggio con la Città di Kanramachi in Giappone, l’amministrazione collabora per la realizzazione di un progetto finalizzato allo scambio in ambito enogastronomico – spiega Lido Orsi, consigliere comunale con delega ai gemellaggi – che riteniamo possa essere utile per consolidare i nostri rapporti con Kanramchi, diffondere la nostra cultura enogastronomica, e dare ad un certaldese la possibilità di fare un’esperienza professionale e umana di sicuro arricchimento. Il soggiorno lavorativo in Giappone durerà almeno un mese, si prevedono cinque giorni lavorativi su sette, l’alloggio ed i pasti, oltre ad una retribuzione che l’interessato contratterà direttamente con Kanramachi. Il periodo nel quale si svolgerà è indicativamente la prima parte del 2020”.

Chi fosse interessato, può trovare l’avviso di selezione, tutte le informazioni ed il modulo di adesione sul sito del Comune di Certaldo www.comune.certaldo.fi.it e su quello dell’associazione www.scambiinterculturalicertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

