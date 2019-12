Dopolavoro MPS Empoli in festa per i 50 anni: 28 acquerelli artistici per il traguardo

Il Dopolavoro Aziendale del Monte dei Paschi di Siena Empoli ha festeggiato il suo compleanno spegnendo 50 candeline, come gli anni di attività sul territorio.

Alla serata, presso il salone della Misericordia di Empoli, hanno partecipato soci del Dopolavoro, amici e invitati, per oltre 50 persone. Hanno preso parte all'evento anche il pittore Andrea Meini, l'Architetto Silvano Mori figlio del pittore di Castelfiorentino Marcello Mori, il professor Antonio Sedoni, la professoressa Allegri e alcuni allievi della scuola di Acquerello del professore Massimo Tosi. È proprio a quest'ultimo che per l'occasione e per celebrare al meglio gli anni passati, è stato commissionata la realizzazione di un Portfolio di acquerelli raffiguranti gli scenari e i panorami dell'Empolese Valdelsa.

La serata molto partecipata è stata introdotta dal dottor Paolo Scandigli, nella sua doppia veste di rappresentante della Misericordia di Empoli e di Socio fondatore del Dopolavoro del Monte dei Paschi di Siena. L'archeologo e storico Leonardo Giovanni Terreni, figlio dello sculture Gino Terreni, ha poi esposto una relazione 'tecnica' sulle opere del padre e dell'autore Massimo Tosi.

28 sono le tavole realizzate da Tosi, raffiguranti i territori di Valdelsa e Valdarno, in particolare dove è stata attiva la banca. Alla fine della serata è stato donato a tutti i presenti il Portfolio mentre per chi fosse interessato, potrà ritirare la raccolta direttamente presso la Monte dei Paschi nei prossimi giorni.