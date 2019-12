Ex consigliere Lega alla presentazione di Alleanza per la Libertà

Ieri sera, giovedì 12 dicembre 2019, all’Hotel Calamidoro di Calcinaia (PI) è avvenuta la presentazione dell'associazione politica Alleanza per la Libertà. All’incontro erano presenti i rappresentanti delle liste civiche e dei movimenti politici toscani. Tra gli organizzatori anche il consigliere regionale Roberto Salvini.

«L’obiettivo di riunire tutte le forze civiche che sono presenti in Toscana – afferma il consigliere Salvini a margine dell’evento – Ovvero tutte quelle forze vive del nostro territorio che si sono costituite a partire dalle esigenze dei cittadini; quelle stesse esigenze delle quali partiti non hanno mai preso atto. Vogliamo creare un fronte comune e affrontare quei problemi per i quali per tanto tempo si sono battute, inascoltate. Le forze politiche attualmente al Governo dei territori sono troppo impegnate a litigarsi tra di loro, senza riuscire a dare soluzioni ai problemi che i cittadini e le aziende pongono. In Toscana abbiamo bisogno di prendere nuove iniziative e di portare investimenti produttivi, per creare posti di lavoro e far aumentare la ricchezza dei nostri territori Perciò è necessario abbassare le tasse per dare respiro alle aziende e alle famiglie, che sono oggi in grossa difficoltà».

«I cambiamenti climatici in corso saranno sempre più gravi – continua Salvini – e ciò si assomma a una crisi economica sempre più schiacciante che prospetta un futuro prossimo decisamente nero. Nei prossimi anni sarà prioritario intervenire sulla messa in sicurezza dei territori e superare la deindustrializzazione attraverso soluzioni che abbiamo già proposto, per dare uno stipendio vero a chi va a lavorare, un’entrata alle famiglie, mantenimento e cura del territorio. Vogliamo perciò tutelare le famiglie e il territorio fino in fondo, favorire le competitività delle nostre aziende»

«L'incontro è stato molto condiviso dai numerosi presenti – ha concluso – è stato deciso di dare un proseguo a queste iniziative , per poi dare il via a tavoli di lavoro in prospettiva delle elezioni amministrative di maggio in Toscana»

Fonte: Ufficio stampa

