Facto inaugura la mostra 'Troppo umano' all'indomani del crollo del muro

Dallo scorso 10 dicembre a Montelupo Fiorentino si lavora sodo per ripristinare la viabilità in via Marconi a seguito del crollo del muro (qui), FACTO già la sera stessa ha dato i primi soccorsi e si è resa disponibile per tutto, ancora adesso ospita in Casa FACTO una famiglia la cui casa sopra il muro è ancora inagibile. I lavori fremono (qui) e – nonostante tutto – sabato 14 dicembre nella Galleria Nuova inaugura la mostra “Troppo umano” curata da Elena Janniello e con le opere Laura Repetti, un’artista emergente locale, che aveva il suo atelier proprio nel coworking di FACTO.

La mostra “indaga l’essenza umana dell’uomo, quelle sensazioni intrinseche e profonde che ci fanno diventare così tanto umani da non sopportarlo più; questa mostra non poteva accadere in momento tanto amaro quanto adatto, per questo abbiamo deciso di portare avanti i lavori e inaugurare lo stesso proprio per dare un messaggio positivo: il muro è crollato ma noi siamo tutti ancora in piedi!” dichiara la curatrice Elena Janniello.

La mostra sarà gratuita e aperta a tutti, dedicata ai montelupini e al senso di comunità così forte che questa città dimostra sempre, “per questo durante la mostra ci attiveremo anche con un piccolo banco per la raccolta di fondi e offerte che FACTO destinerà alla rigenerazione estetica quando il nuovo muro sarà ricostruito, in modo che sia più bello di prima e condiviso da tutti”, afferma la fondatrice di FACTO Silvia Greco.

Nonostante il crollo del muro l’Associazione FACTO inaugura la mostra “Troppo umano” con le opere di Laura Repetti e curata da Elena Janniello. L’inaugurazione sarà sabato 14 dicembre alle 18:30 e la mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 14 gennaio 2020.

Fonte: FACTO - Ufficio Stampa

