Festa degli sportivi fiesolani: premio ai campioni del 2019

Fiesole festeggia i propri sportivi e premia gli atleti che si sono distinti quest'anno. Si tiene stasera, venerdì 13 dicembre, alle ore 18 nella Sala del Basolato di piazza Mino la quinta edizione della Festa degli sportivi fiesolani. Sono state invitate tutte le associazioni sportive del territorio. “E’ giusto - dice il sindaco Anna Ravoni – ricordarsi e premiare questi, giovani e anziani, che tengono alto il nome del nostro Comune nelle varie discipline sportive. Lo sport è crescita, è cultura, è un modo importante di stare insieme”. Nel corso della serata saranno distribuiti riconoscimenti ad atleti e società sportive che si sono particolarmente contraddistinti. Per gli importanti risultati verrà consegnata una targa a Manfredi Balducci di 8 anni che ha partecipato come esordiente al campionato italiano di minimoto velocità, a Axel Belig che ha partecipato ai Global Games 2019 in Australia la più grande manifestazione agonistica per atleti con disabilità intellettiva conquistando una medaglia d’oro e una d’argento, a Giulia Casciarri che al campionato italiano 2019 trot trail ha ottenuto la medaglia di bronzo, a Letizia Nesti in particolare medaglia d’argento con la Rari Nantes Florentia, alla Polisportiva Ellera per l’ampia partecipazione alla 100 Km del Passatore e al Vespa Club Fiesole che nel 2019 si è aggiudicato il 1° posto in classifica del campionato turistico toscano 2019 specialità distanze.

Un attestato per meriti sportivi andrà all’Associazione Sportiva Arcieri del Rovo e agli arcieri che si sono contraddistinti nel Campionato Nazionale Outdoor CSAIN Giorgio Cosi, Marco Destro, e nel Campionato Nazionale Indoor CSAIN Alessandro Ferrini, Aurora Pugi e Gabriele Pugi; un riconoscimento alla Società Sportiva Fiesole Calcio per i bambini e le bambine della Scuola Calcio che hanno rappresentato la Toscana al Grassroots Nazionale, e alle due nuove Società fiesolane, Fiesole Cycling Collective e PVM Volley Fiesole. Un riconoscimento sarà consegnato anche a Piero Benvenuti e Cesare Burgassi atleti del G.S. Maiano.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio stampa

