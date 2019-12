Festa della cioccolata: weekend 'goloso' a Certaldo

Rinviato lo scorso novembre causa pioggia, si terrà sabato 14 e domenica 15 dicembre il tradizionale appuntamento con "La città di cioccolato - Festa del cioccolato e delle goloserie", in programma a Certaldo. Sarà anche stavolta un intero weekend dedicato al cioccolato in tutte le sue forme e variazioni, con stand di degustazione e mercatino nella parte bassa del paese, dalle ore 10.00 fino alle 20.00. Stand di cioccolato artigianale e dolci proporranno le loro gustose prelibatezze... barrette, praline, tartufi, creme spalmabili.

Negozi aperti entrambi i giorni per l’occasione. L'iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale ConCertaldo, Confesercenti e CollEventi con il patrocinio del Comune di Certaldo, all’interno stavolta del calendario eventi natalizio.

Nel weekend infatti, altri gli eventi in programma, sempre facenti parte del calendario “Certaldo illumina il Natale 2019”:

Venerdì 13 dicembre ore 21, nella Casa di Boccaccio, SI RACCONTA LE NOVELLE DEL BOCCACCIO a cura di Oranona Teatro – Associazione Polis.

Sabato 14 dicembre, ore 14,30 al Parco Libera Tutti UN DESIDERIO PER IL PARCO, Scriviamo lettere a Babbo Natale e decoriamo l’albero.

Domenica 15 dicembre, ore 15,30 presso la sede di Via Turati, 93 CRICHRISTMAS IN CRI, Festa in attesa del Natale della Croce Rossa Italiana di Certaldo.

Domenica 15 dicembre alle ore 16.00 nella Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero in Certaldo alta si terrà il concerto “Musica dal grande schermo” della Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta, nella quale spiccano Raffaele Chieli, tromba solista; Davide Guerrieri, oboe solista; Eugenio Milazzo, pianoforte. Musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani

Mercoledì 18 dicembre, ore 21.15 al Multisala Boccaccio il CONCERTO DI NATALE della Scuola di musica Polis.

Diversi anche i presepi da visitare: in Certaldo Alto la rappresentazione della Natività (sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, sempre visibile) ed il tradizionale grande Presepe (nella Limonaia), che resterà aperto al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, tutti i giorni (festivi compresi) fino all’Epifania, entrambi a cura di Associazione cittadini centro storico. Nel chiostro del Museo di Arte Sacra, aperto in orario di visita del museo, decine di Presepi allestiti dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Classi delle Scuole Primarie di Certaldo. Nel borgo basso in Via Leopardi 6 il PRESEPONE della Misericordia di Certaldo, il Presepone vero e proprio di Sergio Pratesi, e i diorami realizzati da Renzo Ficozzi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo