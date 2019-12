Festa di fine anno tra danza e terapia al centro La Ginestra

Danza, movimento e terapia. Tre parole ricche di significato, per far conoscere un’esperienza che contribuisce al benessere interiore della persone. E’ intorno a questi concetti che ruota lo spettacolo “Emozioni in movimento”, promosso dalla Cooperativa “Colori”, in programma al Centro diurno “La Ginestra” venerdì 20 dicembre (ore 17.00). Una festa di “fine anno” dedicata in primo luogo a coloro che frequentano il Centro Diurno, ma aperta di fatto a tutti i cittadini, per conoscere e toccare con mano le molteplici attività che vengono svolte da “La Ginestra”

Alla serata interverrà anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi. “Una bella iniziativa e una festa densa di emozioni – sottolinea l’Assessore Tafi – che prevede la recita dei ragazzi e poi un mercatino “tutto in un giorno” per la vendita degli oggetti e dei manufatti che hanno realizzato durante l’anno. Invito pertanto i cittadini a partecipare numerosi”.

Dopo lo spettacolo sarà allestito anche un piccolo buffet. Tutti possono partecipare.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

