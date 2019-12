Natale a Ponsacco: arriva Santa Claus in discesa dal Campanile

Babbo Natale scenderà direttamente dal campanile, sabato 14 dicembre inaugurando ufficialmente il Natale nella città del mobile. Ci saranno scenografie tipicamente natalizie ed effetti di neve lungo le vie del centro e la immancabile slitta dove Babbo Natale, assistito dal tradizionale stuolo di elfi, riceverà i bambini con le loro letterine timbrate e imbucate in una cassetta postale in stile dedicata. Per l'occasione, a partire dalle 15, ci saranno i cantastorie all'interno del museo del Legno in Corso Matteotti e nella Galleria d'arte Marclò.

L'evento del Natale a Ponsacco, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con il comune di Ponsacco, sarà accompagnato da canzoni di natale lungo il corso, grazie alla filodiffusione installata per il periodo natalizio e sotto la luminaria di natale. Luminaria presente in C.so Matteotti, P.zza della Repubblica, Via N.Sauro, Via Vanni, P.zza d'Appiano e Via Valdera P, e da quest'anno anche su Viale Primo Maggio grazie al contributo sostanziale dell'amministrazione comunale, di Confcommercio e dei commercianti di Ponsacco che hanno contribuito alla loro realizzazione.

“A questi commercianti va tutto il nostro ringraziamento” – dichiara soddisfatto il presidente di Confcommercio Ponsacco e Area Vasta Alessandro Simonelli: “La collaborazione con l'amministrazione comunale ci permette di organizzare una magnifica giornata all'insegna delle festività natalizie, con bambini e famiglie come autentici protagonisti. Ricordo che gli eventi proseguono anche domenica 15 dicembre, con il mercatino natalizio “Pan di Zenzero” e l'animazione per bambini, e poi ancora sabato 21 e domenica 22 dicembre”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

