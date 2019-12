Il festival 'Ci sono sempre parole' cerca storie e attori

Prorogata al 6 gennaio 2020 la possibilità per i cittadini dell’Empolese Valdelsa di candidarsi per partecipare alla seconda edizione di ‘Ci sono sempre parole. [non] Festival delle narrazioni popolari (e impopolari)’ organizzato dal MuDEV - Museo diffuso Empolese Valdelsa, che si terrà nel mese di maggio a Gambassi Terme; e inoltre è stata aperta da oggi e fino al 19 gennaio 2020 la ricerca di attori e compagnie che dovranno collaborare con i cittadini per mettere in scena i racconti selezionati.

Per partecipare come cittadini, con il proprio racconto, si deve proporre un aneddoto, un evento, una storia legata alla propria vita ed essere disposti – se selezionati – a raccontarlo in forma teatrale al pubblico, coadiuvati da un attore professionista che curerà preparazione, allestimento e regia della narrazione e sarà col cittadino sul palco durante la performance. Il tema intorno al quale dovranno ruotare le storie è la Vita, ovvero un tema quasi ‘libero’ e allo stesso tempo intriso di ragioni, cause e effetti. Qualsiasi storia quindi è ben accetta purché sia una storia vera e personale.

Compito dell’attore/compagnia sarà invece quello, in completa libertà drammaturgica e di regia, di armonizzare i racconti sulla scena e di ricreare una suggestione teatrale che leghi le narrazioni – tre per sera – utilizzando, ad esempio, un testo classico, un testo proprio, il supporto di musica e/o danza, una performance, un effetto sorpresa e comunque qualsiasi mezzo si ritenga utile allo scopo.

Fonte: Mudev - ufficio stampa

