Da Figline e Incisa al Mugello: due agenti della municipale in servizio dopo il terremoto

Domani due agenti della Polizia municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno presteranno servizio presso l’Unione dei Comuni del Mugello, per supportare le attività della polizia locale nelle aree colpite da terremoto nella notte di lunedì.

“Anche il nostro ente – spiega il Comandante Alessio Pasquini – è inserito nel Comitato dei Comandanti delle Polizie municipali della Città Metropolitana di Firenze, uno strumento utile sia per consultarsi e coordinarsi su questioni giuridiche, tecniche e operative sia per garantire supporto e intervento anche fuori dai confini comunali, in caso di necessità. È in quella sede che tutti i Comandi si sono messi a disposizione del Mugello, per poter dare il proprio contributo e sostegno in questa situazione di emergenza”.

“Ringrazio gli agenti di Polizia municipale e, in generale, tutto il nostro comando per essersi reso disponibili a supportare le popolazioni colpite dal sisma, prestando un così importante servizio di pubblica utilità – commenta la Sindaca Mugnai -. Manifestare solidarietà e offrirsi di portare soccorso fattivo ai cittadini del Mugello, in questo momento di grande difficoltà, è segno di profonda sensibilità. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare anche i volontari di Protezione civile territoriale che, sin da subito, hanno raggiunto quei territori per dare una mano e collaborare con le altre associazioni di volontariato locale”.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa

