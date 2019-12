Formazione, ma anche informazione: partnership Modartech-Class Editori

Non esiste formazione che non passi attraverso l’informazione. Lo sa bene Istituto Modartech, che ha appena stretto una partnership con Class Editori, gruppo che edita alcune delle testate di riferimento nei settori moda e economia del panorama italiano.

L’Istituto Modartech, legato per vocazione al mondo delle imprese e dei mercati, ha da sempre sviluppato relazioni e partnership in grado di offrire ai propri allievi una costante crescita non solo a livello di metodologia didattica ma anche di contenuti. Ed è proprio in quest’ottica che si colloca la nuova collaborazione, che offre ai ragazzi una chiave per entrare nel prezioso mondo dell’informazione digitale, tassello imprescindibile per approcciarsi al mercato del lavoro. Class fornirà gratuitamente, agli studenti dei corsi triennali post diploma Fashion Design e Communication Design, un abbonamento digitale a MF Milano Finanza (con l’inserto quotidiano MF Fashion) e a Magazine For Fashion e Magazine For Living per avere accesso a breaking news, aggiornamenti e speciali dal mondo della moda e del lusso made in Italy.

Dalla cronaca all’economia, dalla cultura alla politica: leggere i giornali rappresenta una di quelle attività imprescindibili per un creativo, perché la moda è anche comunicazione.

La collaborazione tra Modartech e Class non si esaurisce qui, sono varie le iniziative in programma per i prossimi mesi, che vedranno le due realtà collaborare in reciproche iniziative, quali il Salone dello Studente Campus che dal 1990 rappresenta la principale manifestazione di orientamento accademico e professionale post-diploma, così come il convegno annuale organizzato da Istituto Modartech e Fondazione Piaggio insieme al Comune di Pontedera.

L’evento - dedicato agli studenti delle scuole superiori della Toscana e dell’Italia centrale, diventato un appuntamento fisso del calendario di Modartech - rappresenta un’importante opportunità di dialogo con professionisti e aziende del settore design, moda, comunicazione, formazione e lavoro, che intervengono per descrivere lo scenario del mercato partendo dalla propria testimonianza diretta. In questo contesto, giunto all’ottava edizione, nasce la collaborazione con Class Editori, apportando novità a livello contenutistico ed organizzativo.

Fonte: Ufficio stampa

